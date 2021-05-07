В Одессе представители ОПЗЖ Голубов и Скорик чествовали фронтовиков, блокадников и детей войны

Народный депутат Николай Скорик и народный депутат VIII созыва Дмитрий Голубов, команда "Оппозиционной платформы – За жизнь", встретились с представителями поколения, пережившего Великую Отечественную войну. Для ветеранов из всех районов Одессы был организован праздничный прием с концертом, сообщает пресс-служба политсилы.

"Для этих людей 9 мая – праздник особенный, когда они вспоминают с болью то, что выпало на их долю, и с радостью – День Победы. Мы можем представить, как радовался народ, который победил фашизм. Наша страна заплатила колоссальную цену за свою свободу и независимость. Сегодня тех, кто ковал эту Победу, остается все меньше и меньше. Есть наши ветераны, есть дети войны, которые помнят военные годы, и мы хотели сделать этот праздник для них", – сказал Николай Скорик, отметив, что живое общение с ветеранами заряжает энергией и силой этих стойких людей, желанием жить и побеждать.