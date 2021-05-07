live
Новости » Политика Читати новину українською

В Одессе представители ОПЗЖ Голубов и Скорик чествовали фронтовиков, блокадников и детей войны

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Народный депутат Николай Скорик и народный депутат VIII созыва Дмитрий Голубов, команда "Оппозиционной платформы – За жизнь", встретились с представителями поколения, пережившего Великую Отечественную войну. Для ветеранов из всех районов Одессы был организован праздничный прием с концертом, сообщает пресс-служба политсилы.

"Для этих людей 9 мая – праздник особенный, когда они вспоминают с болью то, что выпало на их долю, и с радостью – День Победы. Мы можем представить, как радовался народ, который победил фашизм. Наша страна заплатила колоссальную цену за свою свободу и независимость. Сегодня тех, кто ковал эту Победу, остается все меньше и меньше. Есть наши ветераны, есть дети войны, которые помнят военные годы, и мы хотели сделать этот праздник для них", – сказал Николай Скорик, отметив, что живое общение с ветеранами заряжает энергией и силой этих стойких людей, желанием жить и побеждать.

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

 

 
 
Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Китае нашли окаменелость динозавра, который жил 200 миллионов лет назад Китайская космическая ракета вышла из-под контроля: Она может упасть на Землю В странах Большой семерки может появиться механизм противодействия пропаганде РФ и Китая В Одессе от коронавируса вакцинировали тысячу граждан Китая

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |