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В ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации с безопасностью на Донбассе

СММ ОБСЕ Фото из открытых источников

В течение последних двух недель наблюдается рост количества нарушений режима прекращения огня

Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау заявила про ухудшение ситуации с безопасностью на участках разведения сил и средств на Донбассе. Об этом она сказала по итогам очередной встречи ТКГ на уровне глав делегаций, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"В течение последних двух недель наблюдается рост количества нарушений режима прекращения огня. Повышается общее количество нарушений и ухудшается ситуация безопасности на участках разведения сил и средств и вблизи них. В то же время СММ ОБСЕ сообщает об ограничении свободы передвижения и умышленных повреждениях технических средств и оборудования для наблюдения. Вынуждена констатировать, что стороны пока не продемонстрировали готовности к устранению зафиксированных СММ нарушений режима прекращения огня", - отметила Грау.

В то же время, несмотря на ухудшение ситуации, участники рабочей группы по безопасности "в первую очередь сосредоточили свое внимание на общих концептуальных темах, оставляя обсуждение вопросов механизма координации, разминирования, а также разведения сил и средств на втором плане. К сожалению, повторение давно известных позиций не позволяет прийти к практическим решениям".

"Политическая рабочая группа продолжала неофициальные консультации с целью поиска компромиссных решений по преодолению процедурных препятствий. Убеждена, что решение этих вопросов возможно при большей гибкости всех сторон", - добавила она.

Спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и ТКГ подчеркнула, что в центре внимания гуманитарной рабочей группы был "вопрос обмена удерживаемыми в связи с конфликтом, в том числе ожидаемого "процессуального очищения". Обсуждались также дальнейшие шаги группы по поиску пропавших без вести. К сожалению, снова не удалось добиться прогресса по вопросу открытия двух новых пунктов пропуска в Луганской области".

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