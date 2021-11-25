В ОБСЕ выразили озабоченность из-за применения санкций против СМИ в Украине

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Представитель по вопросам свободы СМИ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Тереза Рибейро 25 ноября представила свой отчет Постоянному совету. В нем выражена озабоченность из-за санкций, которые власти Украины вводят против медиа.

Отчет охватывает с 14 мая 2021 года до 25 ноября.

"Что касается Украины, то я выразила озабоченность в связи с практикой применения санкций, которые негативно сказываются на работе СМИ и журналистов", - говорится в документе.

Напомним, в начале февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против народного депутата Тараса Козака и его активов - телеканалов NewsOne, ZІК и "112 Украина". Сразу же после этого каналы были отключены.

В пятницу, 20 августа, состоялось заседание СНБО, по результатам которого Совбез ввел незаконные санкции против Игоря Гужвы и компаний-издателей "Страны".

Впоследствии эти санкции были жестко раскритикованы - как юристами, так и правозащитниками, включая представителей ООН и ОБСЕ, а также журналистских организаций.

Главред "Страны" Игорь Гужва подробно рассказал почему против него и "Страны" были введены санкции. Также мы подробно описывали, почему санкции являются незаконными.