В ОБСЕ объяснили, почему не расследуются нарушения "тишины" на Донбассе

Радио Свобода

Стороны не смогли договориться о создании общего механизма для принятия мер

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Халит Чевик объяснил, почему нарушения перемирия на Донбассе не расследуются. По его словам, стороны не смогли договориться о создании общего механизма для принятия мер. Об этом он сказал в ходе заседания Совбеза ООН.

"Возникла важная помеха, поскольку стороны не смогли договориться о создании совместного координационного механизма для принятия мер и расследование предполагаемых нарушений в целях как деэскалации, так и решения проблем безнаказанности", - отметил Чевик.

Он подчеркнул, что этот механизм мог бы служить важной мерой укрепления доверия, "которой до сих пор не хватало".

"К сожалению, вынужден констатировать, что обсуждение этого вопроса в рабочей группе зашло в тупик, поскольку позиции на переговорах усилились. Несмотря на призывы к принятию мер к безнаказанности, стороны не продемонстрировали приверженность этому принципу", - сказал глава СММ ОБСЕ.

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Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток, 9 февраля, сафіксувала на Донбассе 50 нарушений режима прекращения огня.