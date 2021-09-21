В Нью-Йорке открыли заседание Генассамблеи ООН: Когда будет выступать Зеленский

Зал Генассамблеи ООН Из открытых источников

Ежегодные общие дебаты начались 21 сентября и продлятся до 27 сентября

Сегодня, 21 сентября, состоялось открытие 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в которой принял участие президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, нынешняя сессия ГА ООН посвящена вопросам противодействия пандемии COVID-19, а также сохранения окружающей среды.

Как известно, выступление украинского президента запланировано на 22 сентября. Зеленский прибыл в США, чтобы лично выступить перед делегациями. В связи с пандемией представители стран имеют возможность не ехать в США, а записать видеообращение.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии "РБК-Украина" сообщил, что президент Зеленский во время выступления на сессии ГА ООН планирует поднять ряд важных для нашей страны вопросов, а именно:

противодействие агрессии России и освобождение оккупированных территорий Украины;

привлечение ООН к решению гуманитарных проблем населения пострадавших от российской агрессии территорий;

противодействие пандемии COVID-19.

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Напомним, в делегацию Зеленского для работы в Генассамблее ООН вошли: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига и другие.