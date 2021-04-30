В немецких СМИ продолжают анализировать причины агрессии Зеленского и его репрессии против оппозиции

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Крупнейшие СМИ Германии продолжают обсуждать тему российско-украинских отношений и обострение на Донбассе, которое, по мнению немецких журналистов, спровоцировано репрессиями против украинской оппозиции и желанием президента Владимира Зеленского ускорить вступление Украины в НАТО, а также получить военную помощь от ЕС и США, убедив Запад в неизбежно надвигающейся угрозе со стороны России.

Так, в статье на сайте немецкой общенациональной радиостанции Deutschlandfunk Kultur говорится о том, что риторика Зеленского в последнее время становится более воинственной.

"В последние несколько недель он (президент Зеленский, – ред.) призывал Запад ускорить вступление Украины в НАТО, так как это, по словам украинского лидера, единственный способ, которым можно положить конец войне на Донбассе", – сообщает немецкий ресурс.

Симметричное мнение высказывается в публикации крупной немецкой газеты "Зюддойче цайтунг" .

"Посол Украины Андрей Мельник признал, что Украине нужно гораздо больше, чем "красивые слова" о солидарности. "Нам нужны поставки оружия и членство в НАТО", – сказал украинский дипломат, подчеркнув, что Кремль стремится "стереть Украину с лица земли как государство и народ", – пишет издание, уточняя, что мысль о том, что Украина будет принята в Альянс с неразрешенным территориальным конфликтом, в Берлине считается абсурдной.

Ведущий немецкий журнал "Шпигель" отмечает, что пока еще не ясно, что именно назревает на границе между двумя странами – "в этом почти забытом уголке Европы, который находится в состоянии войны почти семь лет". Но автор материала допускает, что одной из причин возобновления боевых действий на востоке Украины могли стать "резкие перемены Зеленского" по отношению к оппозиции и СМИ, критикующим его власть.

Об этом же пишет и немецкий сайт Russland.News .

"Непосредственной причиной, похоже, стало решение президента Украины Зеленского объявить войну украинскому политику и бизнесмену Виктору Медведчуку", – пишет ресурс, напоминая, что на компании председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" были наложены санкции, а три телеканала, которые с ним связывают, после указа президента прекратили свое вещание.

"Медведчук в течение нескольких десятилетий был одним из самых важных сторонников того, что партнерство следует искать на Востоке, а не на Западе", – подчеркивает немецкое издание.