В НАТО рассказали, планируют ли разворачивать оружие в космосе
НАТО планирует развивать современные способности и наращивать активность в космосе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, планирует ли Альянс разворачивать оружие в космосе. По его словам, НАТО планирует развивать современные способности и наращивать активность в космосе. Об этом он рассказал во время пресс-конференции.
Как отметил генсек Альянса, НАТО разными путями адаптирует и развивает современные способности для того, чтобы быть готовыми к ответу, к защите и обороне против любых угроз.
"Мы также наращиваем нашу активность в космосе, потому что он является чрезвычайно важным для наших коммуникаций, для ракетного предупреждения, для наблюдения и тому подобное. Но НАТО не имеет никаких планов по развертыванию какого-либо оружия в космосе. Это не является частью наших космических усилий", – сказал он.
Столтенберг уточнил, что говорит от имени Альянса, однако не может знать намерений отдельных стран-участников НАТО.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом противодействие российской агрессии в отношении Украины. Зеленский призвал расширить присутствие НАТО в Черном море.