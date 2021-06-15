В НАТО признали Китай угрозой безопасности

Китай впервые упоминается в декларации саммита НАТО

Лидеры НАТО на саммите в Брюсселе заявили, что Китай представляет угрозу безопасности - впервые Альянс заявил, что ему необходимо ответить на растущую мощь Пекина. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на коммюнике НАТО

В частности, в коммюнике говорится о том, что "заявленные амбиции и настойчивое поведение Китая являются системными вызовами международному порядку, основанному на правилах".

В НАТО заявили об обеспокоенности по поводу "принудительной политики Китая - очевидная ссылка на репрессии против уйгурских мусульман в Синьцзяне - расширение его ядерного арсенала и "частого отсутствия прозрачности и использование дезинформации".

The Guardian отмечает, что это формулировка, заметно мощнее, чем замечания, содержащиеся в согласованном в воскресенье заявлении G7, следует за лоббированием и давлением со стороны администрации Байдена, который стремится создать противовес демократическим странам в ответ на растущую экономическую и военную мощь Пекина.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивал на том, что Китай "не является противником", заявив, что вместо этого новая стратегия заключается в решении "проблем", поставленных Пекином, который "скоро станет крупнейшей экономикой в мире" и "уже второй по величине оборонный бюджет, самый большой флот".

Отмечается, что Китай никогда ранее не упоминался в декларации саммита НАТО, за исключением короткой ссылки в 2019 году на "возможности и проблемы", которые страна представляла для членов западного альянса.

Новости по теме: Столтенберг рассказал, какой сигнал саммит НАТО пришлет России

Как сообщалось, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал, что лидеры государств Североатлантического альянса на саммите планируют обсудить сотрудничество с Украиной и Грузией, а также противодействие России и Китаю.