В НАТО есть страны, которые не хотят вступления Украины в блок, – МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

Впрочем, руководство блока положительно оценивает реформы Украины

Украина продолжает реформы для вступления в НАТО, и генсек организации Йенс Столтенберг положительно их оценивает. Однако в альянсе есть страны, которые выступают против членства Украины в блоке. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Мы продолжим делать необходимые реформы. Генсек НАТО положительно оценил сегодня реформы. Но есть страны в НАТО, которые не заинтересованы в реформах, а прикрываются ими, чтобы сдерживать интеграцию Украины", – сказал он.

Министр добавил, что Украина не боится откровенно говорить о случаях, где интересы страны не учитываются и есть манипуляции.

"Мы откровенно говорим о таких странах в НАТО и работаем с ними", – подчеркнул Кулеба.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Украины внедрили уже 303 нормативных документа Североатлантического альянса (НАТО).