В НАТО есть страны, которые не хотят вступления Украины в блок, – МИД
Впрочем, руководство блока положительно оценивает реформы Украины
Украина продолжает реформы для вступления в НАТО, и генсек организации Йенс Столтенберг положительно их оценивает. Однако в альянсе есть страны, которые выступают против членства Украины в блоке. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Мы продолжим делать необходимые реформы. Генсек НАТО положительно оценил сегодня реформы. Но есть страны в НАТО, которые не заинтересованы в реформах, а прикрываются ими, чтобы сдерживать интеграцию Украины", – сказал он.
Министр добавил, что Украина не боится откровенно говорить о случаях, где интересы страны не учитываются и есть манипуляции.
"Мы откровенно говорим о таких странах в НАТО и работаем с ними", – подчеркнул Кулеба.
Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Украины внедрили уже 303 нормативных документа Североатлантического альянса (НАТО).