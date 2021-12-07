В нарушение закона: Офис президента за шесть месяцев не запросил позицию Минветеранов по закону о военных преступниках

Фото из открытых источников

Офис президента Украины в течение шести месяцев, с момента принятия закона Украины №2689 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно имплементации норм международного криминального и гуманитарного права" (о военных преступниках, - ред.), не обратился к Министерству по делам ветеранов за консультацией по документу. Об этом говорится в ответе Минветеранов на запрос MIGnews.com.ua.

"Закон... в Минветеранов на рассмотрение и согласование не поступал", - говорится в ответе Минветеранов на запрос MIGnews.com.ua..

Более того, уже шесть месяцев документ, в нарушение закона, "обрабатывают" в Офисе президента, что ранее признали в ответе на запрос MIGnews.com.ua. При этом, за это время закон №2689 так и не направили в одно из ключевых министерств для согласования и доработки. То есть, что подразумевают в ОП под "обрабатывают" - непонятно.

Редакция MIGnews.com.ua направила запросы в другие ведомства, чтобы узнать, что же "обрабатывают" в законе о военных преступниках.

Фото из открытых источников

Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект №2689 в мае текущего года. В начале июня документ передали на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому, который должен был подписать документ или ветировать его в 15-дневный срок. Этого не произошло до сих пор. А теперь, согласно процедуре, закон уже нельзя ветировать или дорабатывать, поскольку отведенный на это срок прошел. Таким образом, Зеленский обязан подписать закон. Либо, это должен сделать спикер парламента Руслан Стефанчук. Вносить изменения в уже принятый Верховной Радой закон у президента уже нет полномочий. Он может лишь, после вступления закона в силу, инициировать законопроект о внесении изменений в закон, и никак иначе.

Ранее председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что проконтролирует подписание президентом законопроекта №2689 - так называемого "закона о военных преступников", который позволит судить подозреваемых в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

В свою очередь, доктор юридических наук, академик Виталий Журавский объяснил, что данный законопроект важен не только для Украины, но и для международного сообщества. Академик уверен, что президент испугался военных преступников, которые вернулись из зоны ООС.

"Он испугался. Президент испугался радикалов и тех людей, которые вернулись из зоны АТО и ООС. Все правозащитные организации требовали, чтобы этот закон приняли, Европа требовала, и США требовали. Не могут у нас быть ненаказанными люди, которые издевались над гражданскими, насилуют, сексуально домогаются, бьют или организовывают пытки", - отметил Журавский.