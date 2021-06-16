В наблюдательном совете "Нафтогаза" инициировали отстранение Витренко после заявления НАПК

Витренко отказался добровольно приостановить выполнение своих обязанностей

Председатель наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение председателя правления Юрия Витренко из-за предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), передает "Интерфакс-Украина"

"Я созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение председателя правления. Для обеспечения соблюдения высоких стандартов надлежащего корпоративного управления, я считаю, что такое отстранение отвечает интересам "Нафтогаза" и Украины", - говорится в заявлении Споттисвуд.

По ее словам, после обнародования НАЗК предписания Кабинета Министров отменить решение о назначении главой "Нафтогаза" Витренко она обсудила сложившуюся ситуацию с акционером компании - КМУ, премьер-министром Денисом Шмигалем и главой Минюста Денисом Малюською.

"Премьер-министр Украины обязался принять окончательное решение, в частности решить вопрос о прекращении срока действия контракта с Юрием Витренко, как нужно, в течение 10 рабочих дней с 15 июня 2021 года", - отметила Споттисвуд.

Она подчеркнула, что Витренко отказался добровольно приостановить выполнение своих обязанностей на этот период. Он также не стал проводить каких-либо консультаций с членами правления или наблюдательного совета о своем решении обжаловать предписание НАЗК.

"Наблюдательный совет одобряет немедленные шаги премьер - министра Украины и КМУ относительно срочного и окончательного решения этого важного вопроса", - резюмируется в заявлении.

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Напомним, накануне НАЗК выступило с заявлением, что распоряжение правительства о назначение Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" является незаконным.