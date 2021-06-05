В МВД заявили об угрозе терактов в Украине из-за запуска "Северного потока-2"
По мнению профильного министра, к провокациям россияне могут прибегнуть с целью оправдания строительства газопровода
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ожидает провокаций и попыток терактов на украинском участке газопровода из России через запуск "Северного потока-2". В частности, об этом он рассказал журналистам по завершению тактико-специальных учений подразделений, которые координируются МВД. Соответствующее видео было обнародовано пресс-службой ведомства.
"Мы говорим о реальных угрозах. Путин вчера заявил о том, что первая нитка "Северного потока-2" достроена. Газ все еще транспортируется нашим газопроводом и должен транспортироваться некоторое время дальше, а потом, наверное, Путин захочет пустить газ в обход Украины. Поэтому мы ожидаем... что будут провокации, попытки терактов на нашем участке газопровода и тогда скажут: "Смотрите, видите, вот поэтому пускаем через Северный поток — 2", — пояснил Аваков.
Министр заявил, что эта информация подтверждается данными разведывательных органов, поэтому Украина рассматривает различные сценарии и усиливает реагирование, в том числе на объектах критической инфраструктуры.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о завершении прокладки первой нитки труб российского газопровода "Северный поток — 2" накануне, 4 июня.
Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Россия рассчитывает завершить строительства этого газопровода до конца 2021 года, осталось проложить около 100 км.
Если трубопровод достроят, Россия получит возможность поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина может потерять доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год.