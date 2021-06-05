В МВД заявили об угрозе терактов в Украине из-за запуска "Северного потока-2"

Фото из открытых источников

По мнению профильного министра, к провокациям россияне могут прибегнуть с целью оправдания строительства газопровода

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ожидает провокаций и попыток терактов на украинском участке газопровода из России через запуск "Северного потока-2". В частности, об этом он рассказал журналистам по завершению тактико-специальных учений подразделений, которые координируются МВД. Соответствующее видео было обнародовано пресс-службой ведомства.

"Мы говорим о реальных угрозах. Путин вчера заявил о том, что первая нитка "Северного потока-2" достроена. Газ все еще транспортируется нашим газопроводом и должен транспортироваться некоторое время дальше, а потом, наверное, Путин захочет пустить газ в обход Украины. Поэтому мы ожидаем... что будут провокации, попытки терактов на нашем участке газопровода и тогда скажут: "Смотрите, видите, вот поэтому пускаем через Северный поток — 2", — пояснил Аваков.

Министр заявил, что эта информация подтверждается данными разведывательных органов, поэтому Украина рассматривает различные сценарии и усиливает реагирование, в том числе на объектах критической инфраструктуры.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о завершении прокладки первой нитки труб российского газопровода "Северный поток — 2" накануне, 4 июня.

Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Россия рассчитывает завершить строительства этого газопровода до конца 2021 года, осталось проложить около 100 км.

Новости по теме: В Кремле говорят, что не будут отказываться от транзита газа через Украину

Если трубопровод достроят, Россия получит возможность поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина может потерять доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год.