В Минздраве объявили повторный конкурс на должность главы Национальной службы здоровья

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Документ можно подавать до 2 июня

Министр здравоохранения Виктор ляшко заявил о начале повторного конкурса на должность председателя Национальной службы здоровья. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Начиная с 27 мая 2021 года начинается повторный конкурс на занятие должности Председателя НСЗУ. Прием документов продлится до 02 июня 2021 года", - отметил глава Минздрава.

Он уточнил, что Кабмин на сегодняшнем заседании принял соответствующее распоряжение "Об объявлении повторного конкурса на занятие должности главы Национальной службы здоровья".

"Это важно и касается каждого, поскольку НСЗУ Национальная служба здоровья Украины - это ключевой элемент в нашей системе здравоохранения. Поэтому, убежден, что его возглавить может только профессионал, который будет работать на результат и болеет за медицину так же, как и наши медицинские работники, которые во время пандемии показали, насколько сплочены и преданны своему делу!" - добавил Ляшко.

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Напомним, ранее Виктор Ляшко заявил, что определился со своим потенциальным преемником на должности главного санитарного врача.