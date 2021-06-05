В Минюсте назвали имена первых двух человек, которые попадут в реестр олигархов

Денис Малюська Кабинет министров

В законопроекте президента указаны соответствующие критерии

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что бизнесмен Игорь Коломойский и экс-президент Петр Порошенко могут попасть в реестр олигархов, поскольку отвечают соответствующим критериям. Об этом он рассказал в эфире "Свобода слова Савика Шустера", сообщает hromadske.

"В законе указано, что если твой бизнес-партнер является чиновником, указанным в списке, например, народным депутатом, ты имеешь влияние на политическую жизнь. Партнеров господина Коломойского, официальных, в Верховной Раде есть, и не один. Поэтому господин Коломойский точно попадает", - отметил Малюська.

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Также он уточнил, что претендентом на внесение в реестр олигархов является и бывший президент Петр Порошенко. В "Европейской Солидарности" заявили, что законопроект Зеленского направлен лично против Порошенко и таким образом нынешний президент хочет захватить власть.

"Истерики понятны, потому что "Европейская Солидарность" осознает, что их лидер тоже автоматически попадает в реестр, так как соответствует всем критериям, и это понятно. Но откройте глаза: закон не писался под отдельного человека. Закон писался под олигархическую систему, и он имеет последствия. Если вы не хотите попасть в реестр ㅡ избавьтесь от влияния на политическую жизнь, оставайтесь со своими активами, не подходите к политике, к СМИ", ㅡ пояснил Малюська.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".