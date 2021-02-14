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В Минэнерго не знают, сколько газа находится в хранилищах

Фото из открытых источников

Такие данные "Нафтогаз" не предоставляет Министерству

Министерство энергетики Украина не имеет точной информации о том, сколько газа хранится в подземных хранилищах "Нафтогаза". Об этом сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко в интервью "Радио Свобода".

По словам Витренко, "Нафтогаз" не предоставляет соответствующие данные ведомству. "Непрозрачность заключается в том, что публика не знает, сколько газа "Нафтогаза" в подземках. Мало того, там есть тоже два режима – таможенный склад и немытной склад. И этой информации нет. Мало того, я даже раскрою секрет, я спросил у своих сотрудников, потому что нужно было на Кабмин подавать документы. Минэнергетики сказало, что "Нафтогаз" даже Минэнергетики не предоставляет такие данные", – сказал чиновник.

В то же время он добавил, что "Нафтогаз" находится в государственной собственности для того, чтобы он работал там, где рынок не работает эффективно самостоятельно. "Например, обеспечивал безопасность поставки газа. А для этого мы должны видеть, например, сколько у самого "Нафтогаза" в подземке газа. Мало того, мы даже должны видеть, какая, например, себестоимость этого газа в подземке", – высказался Витренко.

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Напомним, недавно Юрий Витренко заявил, что Украина срочно нужен министр энергетики независимо от фамилии. При этом он отметил, что большинство вопросов, связанных с энергетической отраслью, выходят за пределы полномочий Министерства энергетики.

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