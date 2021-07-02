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В МИД Украины отреагировали на заявление Лукашенко о закрытии границы

МИД Украины

 Фото из открытых источников

В ведомстве опровергли информацию о закрытии границы и заявили, что пока не получали никаких официальных сообщений

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли информацию о закрытии границы с Беларусью и отвергают упрек Александра Лукашенко о якобы поставках оружия из Украины. Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сказал в комментарии "Укринформу".

"Украина категорически отвергает упрек Александра Лукашенко о якобы поставках оружия из Украины. Мы никогда не вмешивались во внутренние дела Беларуси. Не собираемся этого делать и в будущем. Ожидаем такой же позиции от Минска, чтобы северная граница оставалась пространством безопасности", - отметил он.

Кроме того, Николенко подчеркнул, что политика Украины направлена на поддержку законных интересов белорусского народа, который заслуживает достойную жизнь в демократической стране, где уважаются права человека и существует верховенство права.

"Вместе с тем, позиционирование Украины как внешней угрозы укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения. Убеждены, что никакие абсурдные обвинения и запугивания не смогут отвлечь белорусский народ от дружественного украинского народа и Украины как государства, которое уважает и защищает права людей", - добавил спикер МИД.

Также, по его словам, украинская сторона пока не получала официальных сообщений о закрытии границы со стороны Беларуси.

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Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко поручил пограничным войскам Беларуси полностью перекрыть границу с Украиной, поскольку из нашей страны якобы поступает огромное количество оружия.

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