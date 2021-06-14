В МИД Украины назвали условия для запуска газопровода "Северный поток-2"

Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Украина потребует деоккупацию украинских территорий и энергобезопасность страны

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина выступает против запуска "Северного потока-2" и условием для этого может быть лишь деоккупация украинских территорий и энергобезопасность страны. Об этом глава МИД написал в своем Twitter.

По его словам, "Северный поток-2" – это прежде всего угроза безопасности Украины, а не только экономике.

"Мы против "Северного потока-2". Условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины. Это будет честная компенсация угроз. Такую позицию я высказал на переговорах на прошлой неделе в Берлине", – подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина готова вести переговоры по компенсации из-за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода "Северный поток-2". В то же время, он подчеркнул, что страна не обязательно согласится с предложениями.