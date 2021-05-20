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В МИД Украины назвали условие встречи Зеленского и Путина

Зеленский и Путин Фото из открытых источников

Встреча состоится, когда Киев убедится, что сможет проговорить вопросы, которые являются ключевыми для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча президентов Украины и Российской Федерации Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться при одном условии. Об этом он рассказал в эфире "Радио НВ".

"Я не могу ставить какие-то конкретные дедлайны. Встреча (Зеленского и Путина, - ред.) состоится тогда, когда мы в Киеве убедимся, что на этой встрече сможем проговорить вопросы, которые для нас являются ключевыми", - подчеркнул Кулеба.

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Напомним, на сегодняшней пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что встреча с Владимиром Путиным может пройти либо на Донбассе, либо на нейтральной территории.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Встреча может состояться "в любой точке, где идет война", чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию.

В свою очередь, глава России Владимир Путин дал ответ на предложение украинского коллеги, отметив, что готов общаться с Зеленским, однако не о ситуации на Донбассе.

Впоследствии, украинский лидер решил все-таки провести встречу с российским коллегой, дав поручение своему Офису относительно начала ее подготовки.

Кроме того, Зеленский убежден, что встреча с главой Кремля Путиным обязательно состоится. Он хочет провести ее в Ватикане.

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