В МИД Украины анонсировали телефонный разговор между Байденом и Зеленским

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

Ранее уже состоялся телефонный разговор Кулебы с Блинкеном

МИД Украины усиленно работает над организацией телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

"Контакты между Украиной и новой администрацией президента Байдена уже активно развиваются. Состоялся мой разговор с государственным секретарем Блинкеном (Энтони Блинкен, - ред.). Состоялся разговор между министрами обороны Соединенных Штатов и Украины. Наше посольство в Вашингтоне поддерживает буквально ежедневный регулярный контакт с Советом национальной безопасности США. Поэтому взаимодействие уже налажено, и один из вопросов, над которым мы работаем активно, - это организация телефонного разговора между президентами Зеленским и Байденом", - сказал Дмитрий Кулеба.

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Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дата первого контакта президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена пока не определена.