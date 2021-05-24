В МИД РФ назвали условие возвращения Донбасса в состав Украины

По словам министра иностранных дел РФ, для этого нужно придерживаться минских соглашений

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал условие возвращение Донбасса под контроль правительства Украины. Об этом глава российского ведомства заявил в интервью для издания "Аргументы и факты" .

"Украина пытается изменить последовательность выполнения положений Комплекса мер, поставив на первое место Получение под контроль всей российско-украинской границы с последующим проведением местных выборов на Донбассе.

Чтобы найти выход из тупика, власть в Киеве должна определиться, хотят ли они возвращения Донбасса в состав украинского государства. Если да, то путь к этой цели один - четкое и последовательное воплощение в жизнь комплекса мер", - заявил Лавров.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Встреча может состояться "в любой точке, где идет война", чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию.

В свою очередь, глава России Владимир Путин дал ответ на предложение украинского коллеги, отметив, что готов общаться с Зеленским, однако не о ситуации на Донбассе.

Впоследствии, украинский лидер решил все-таки провести встречу с российским коллегой, дав поручение своему офису относительно начала ее подготовки.

Кроме того, Зеленский убежден, что встреча с главой Кремля Путиным обязательно состоится. Он хочет провести ее в Ватикане.