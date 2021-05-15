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В МИД прокомментировали слова Путина о превращении Украины в "антипода" РФ

МИД Украины

 Фото из открытых источников

В ведомстве советуют российским властям сфокусироваться на проблемах своего населения

В Министерстве иностранных дел заявили, что слова российского президента Владимира Путина о превращении Украины в "антипода" РФ свидетельствует о непонимании внутренних процессов в нашей стране. Об этом рассказал спикер МИД Олег Николенко, сообщает Укринформ

"Разговор о превращении Украины в "антипод" России демонстрирует непонимание внутренних процессов в нашем государстве. Украинцы как суверенная нация самостоятельно определяют вектор своего развития без привязки к третьим сторонам. Ни российские танки, ни предвестники токсичных идей "русского мира" не смогли и не смогут остановить трансформацию Украины в современное европейское демократическое государство", - сказал Николенко.

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Он также отметил, что РФ инвестировала значительные ресурсы, чтобы сделать этот путь максимально сложным, поэтому Украина вынуждена принимать решительные ответные меры. Так это касается и борьбы против дезинформации, и нейтрализации агентов внешнего влияния, и ликвидации очагов, которые подрывают структурные реформы в нашем государстве.

По словам представителя МИД, географию изменить нельзя, а после завершения вооруженного конфликта и деоккупации украинских территорий Украине и России придется сосуществовать на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.

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"И чем быстрее руководство РФ осознает этот факт, тем раньше он сможет сконцентрироваться на решении первоочередных проблем российского населения. По нашему мнению, как раз именно этого и ждут граждане России от российских властей", - добавил дипломат.

Известно, что накануне Владимир Путин заявил, что Украину превращают в "антипода" РФ, а также что он обсуждает ситуацию в нашей стране с постоянным членами Совбеза. Кроме этого, президент РФ сказал, что Кремль получает новости, которые "требуют особой с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации".

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые лица из высшего руководства Украины много лет спокойно работают с Россией и в Крыму, тогда как представителям оппозиции это вменяется в вину. 

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