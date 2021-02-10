В МИД отреагировали на обвинения Саакашвили и призвали украинцев воздержаться от контроверсионных заявлений в адрес Грузии

МИД Украины Из открытых источников

В ведомстве опровергают обвинения в адрес украинского дипломата Игоря Долгова

Министерство иностранных дел Украины предостерегло граждан, которые являются публичными лицами, от любых противоречивых заявлений относительно дружественного государства Грузия. Об этом говорится в комментарии представителя ведомства Олега Николенко, обнародованном пресс-службой МИД.

"МИД Украины в очередной раз предостерегает граждан Украины, которые являются публичными лицами, от призывов к акциям неповиновения в дружественном иностранном государстве Грузии. Такие заявления могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела нашего стратегического партнера. Украинское государство никогда не прибегало и не будет прибегать к подобным вмешательствам и выступает категорически против таких действий на международной арене", - отметил Николенко.

Также внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что обвинения в адрес посла Украины в Грузии Игоря Долгова не имеют никаких доказательств, кроме эмоций обвинителя.

"Украинская дипломатия не станет отвлекаться на них и продолжит эффективно противодействовать российской гибридной агрессии, мобилизовать мир на поддержку Украины, открывать новые рынки для украинских экспортеров и успешно защищать права соотечественников за рубежом", - сказал Николенко.

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Напомним, ранее глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили обвинил посла Украины в Грузии Игоря Долгова в преследовании антиукраинских интересов, а также назвал его коррумпированным чиновником и взяточником.