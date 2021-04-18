В МИД назвали фамилию российского дипломата, которого вышлют из Украины

Евгений Енин Фото из открытых источников

Это зеркальный ответ на высылку украинского консула Александра Сосонюка

Министерство иностранных дел Украины требует покинуть территорию страны старшего дипломата посольства РФ в Киеве Черникова. Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин в эфире "Украина 24".

"Его фамилия Черников. И соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра утром", - сказал Енин.

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Также заместитель пояснил, что этот дипломат избран, чтобы максимально ослабить российское учреждение. Кроме этого, Украина уже услышала "определенный шантаж" от российской стороны из-за высылки сотрудника посольства.

"Нам говорят, что если вы будете настаивать на объявление персоной нон грата именно сотрудника посольства, а не одного из консульств, то мы будем вынуждены объявить персоной нон-грата сотрудника вашего же посольства в Москве", - рассказал Енин.

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Напомним, ранее сотрудники ФСБ РФ задержали в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка якобы из-за получения "закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ".

Позже в Москве заявили, что присутствие украинского консула Александра Сосонюка в РФ "нежелательной", поэтому ему рекомендуют уехать из страны.

В ответ на такие действия Министерство иностранных дел Украины решило выслать из страны старшего дипломата посольства Российской Федерации в Киеве.