В МИД назвали фамилию российского дипломата, которого вышлют из Украины
Это зеркальный ответ на высылку украинского консула Александра Сосонюка
Министерство иностранных дел Украины требует покинуть территорию страны старшего дипломата посольства РФ в Киеве Черникова. Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин в эфире "Украина 24".
"Его фамилия Черников. И соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра утром", - сказал Енин.
Также заместитель пояснил, что этот дипломат избран, чтобы максимально ослабить российское учреждение. Кроме этого, Украина уже услышала "определенный шантаж" от российской стороны из-за высылки сотрудника посольства.
"Нам говорят, что если вы будете настаивать на объявление персоной нон грата именно сотрудника посольства, а не одного из консульств, то мы будем вынуждены объявить персоной нон-грата сотрудника вашего же посольства в Москве", - рассказал Енин.
Напомним, ранее сотрудники ФСБ РФ задержали в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка якобы из-за получения "закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ".
Позже в Москве заявили, что присутствие украинского консула Александра Сосонюка в РФ "нежелательной", поэтому ему рекомендуют уехать из страны.
В ответ на такие действия Министерство иностранных дел Украины решило выслать из страны старшего дипломата посольства Российской Федерации в Киеве.