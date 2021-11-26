В Луганской области активисты "Молодежь – За Жизнь" раздали продуктовые наборы пенсионерам

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Представители общественной организации "Молодежь – За Жизнь" в Луганской области приняли участие в флешмобе "МолодежьНеравнодушна". Участники оказали помощь социально незащищенным категориям населения и раздали продуктовые наборы нуждающимся на улицах Северодонецка. Таким образом, по словам члена совета Луганской областной организации партии "Оппозиционная платформа – За Жизнь" Олега Мажуго, активисты пытаются приобщить молодое поколение к помощи пожилым людям, которым сложно выжить из-за губительной социальной политики государства.

"Наша молодёжь не может стоять в стороне, когда люди пожилого возраста в нашей стране пытаются выживать на свои мизерные пенсии, именно поэтому мы стараемся помогать им и призываем всех неравнодушных присоединяться к нам. Совместными усилиями мы сможем облегчить жизнь наших пенсионеров и представителей социально незащищенных категорий людей. Власть забыла свои предвыборные обещания, забыла о проблемах людей, а вместо того, чтоб влиять на экономику, от которой зависят жизни миллионов — она занимается самопиаром. И мы как молодое поколение, не являясь властью, в этой ситуации стараемся позаботиться о нуждающихся людях. Наша сила в неравнодушии, мы устали смотреть на то как эта власть ставит украинцев на колени, только совместными усилиями, объединившись вокруг здравых идеалов и принципов, мы сможем построить страну из которой не захочется уезжать и в которой каждому будет комфортно жить" — заявил Мажуго.