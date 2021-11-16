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В Литве предупредили, что миграционный кризис может быть прикрытием для агрессии РФ против Украины

Фото из открытых источников

Там заявили, что нынешняя ситуация на востоке Украины не позволяет говорить о позитивных сдвигах

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что не исключает возможности того, что миграционный кризис на границе Беларуси с Евросоюзом может быть прикрытием для активных действий России против Украины. Об этом сообщает национальное телерадиовещание LRT.

"Искусственно вызванный миграционный кризис, который переходит в гуманитарный, может быть лишь прикрытием для активных действий против Украины. Мы этим очень обеспокоены, потому что Россия продемонстрировала свою способность быстро перемещать достаточно большие мощности (военные силы, ред.) на большие расстояния", – сказал министр в интервью LRT.

При этом он отметил, что и Украина сейчас намного лучше подготовлена, чем семь лет назад, но, по его мнению, "кризис в регионе" возможна.

Анушаускас подчеркнул, что нынешняя ситуация на востоке Украины не позволяет говорить о позитивных сдвигах: Россия не отводит свои войска от границы, она не заключила договоренности, которые бы позволили Украине чувствовать себя в большей безопасности.

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