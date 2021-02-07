В Курахово в третий раз напали на представителей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"

В Курахово Донецкой области напали на представителей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Об этом сообщил нардеп от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Владимир Мороз в эфире телеканала "112 Украина".

"За последние три месяца это третье нападение. Сначала было нападение на мою приемную как народного депутата… Сегодня такая беспрецедентная атака на локальную площадку партии в городе, где встречаются наши люди, где встречается партия", – рассказал он.

Мороз отметил, что Курахово – небольшой город с населением около 30 тысяч человек.

"И тут против тарифного геноцида было собрано более 4 тысяч подписей. И последнее, что делали люди на стратегическом совете здесь, на данной площадке, они обсуждали закрытие трех телеканалов – "112 Украина", NewsOne, ZIK", – отметил парламентарий.

По его словам, уголовные производства по факту всех нападений были открыты, но это безрезультатно.

"В одном из случаев – нападении на мой офис – были пойманы такие молодчики и их без нашего ведома отпустили. Им не то что уголовной ответственности, им даже не было административных штрафов….Вот этому беспределу на месте нет конца, где-то в ноябре я приехал на эту территорию. И при встрече с людьми на меня тоже нападали – становились в боксерскую стойку, обзывали, но меня не испугать. В этом принимал участие заместитель мэра города Курахово и один из районных депутатов, кричавших "Это наша земля, это наша территория и мы не дадим здесь никому заниматься. А вы оппозиционеры, вы должны отсюда уходить", – рассказал Мороз.