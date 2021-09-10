В Крыму обвинили Наримана Джелялова в совершении диверсии

Нариман Джелялов. Фото: politico.eu

Ему грозит 15 лет

Оккупанты предъявили обвинения заместителю главы Меджлиса Нариману Джелялову в совершении, якобы, диверсии. Об этом на Facebook-странице сообщает адвокат Николай Полозов.

"Таким образом, следствие ФСБ переквалифицировало инкриминируемое Нариманом деяния с пособничества в совершении диверсии на полноценное участие в совершении диверсии, чем и усилил обвинения", - отмечает он.

По словам адвоката, Джелялов отказался давать показания во время допроса.

"Кроме этого, следствие ознакомило Наримана Джелялова и его защитников Эмине Авамилева и меня с постановлениями о назначении ряда экспертиз, и также с некоторыми уже готовыми на текущий момент выводами экспертов. Всего на текущий момент назначено 12 экспертиз, некоторые из которых уже проведены", - добавляет Полозов.

Новости по теме: Никакой воды окупанту: Сенцов выступил против возобновления водоснабжения Крыма

Оказалось, что следствие Российской Федерации потребовало подписку о неразглашении, в связи с чем, защитники Джелялова не имеют права раскрывать следующие сведения:

показания лиц, ставших известными в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Однако, это не касается показаний Наримана Джелялова;

выводы экспертных исследований;

публикации выводов экспертов и данных участников досудебного расследования.

Адвокат добавил, что по словам Наримана, сейчас его содержат в СИЗО Симферополя в двухместной камере. Свое состояние здоровья мужчина оценивает как удовлетворительное и в целом имеет морально позитивный настрой.

"Единственное, камера не оборудована холодильником, что затрудняет хранение пищевых продуктов и не до конца закрывается окно, что с понижением температуры может стать проблемой", - отметил Полозов.

Добавим, что в соответствии с ч. 1 ст. 281 УК РФ Нариману Джелялову грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

Новости по теме: В Крыму оккупанты передислоцируют большое количество военной техники

Напомним, ранее "Киевский районный суд" в оккупированном Симферополе арестовал на два месяца заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова. Российская власть обвиняет его в организации диверсии.