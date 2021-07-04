В Кремле заявили, что преследование Зеленским политических оппонентов затрудняет подготовку его встречи с Путиным

Владимир Зеленский Офис президента

Встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского затрудняет невыполнение Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе, а также давление главы украинского государства на политических оппонентов.

Об этом в интервью Владимиру Соловьеву для программы "Москва. Кремль. Путин" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает агентство "РИА Новости".

"Главная проблема - это то, что Украина не хочет выполнять минские договоренности (…) (и) последовательно пытается размывать важность минских договоренностей, говоря о том, что нужно их чем-то заменить, что они уже вроде как неживые, эти минские договоренности", - сказал представитель Кремля.

Еще одна проблема, по словам Пескова, давление Зеленского на политических оппонентов через заведение уголовных дел (вероятно, речь идёт о Викторе Медведчуке).

"Зеленский в начале выглядел как очень современный демократичный президент, который несет порядок и демократию в страну, однако на сегодняшний день украинский президент отметился абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела", - заявил Дмитрий Песков.