В Кремле отвергли возможность встречи Путина и Зеленского до конца года

Дмитрий Песков. Фото: EPA/SERGEI KARPUKHIN

Говорят, существуют "серьезные проблемы"

В Кремле заявили, что администрации президентов Украины и России работают над встречей Владимира Зеленского и Владимира Путина, но до нее еще далеко из-за наличия "существенных проблем". Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

"Можно сказать, что ни одна из сторон не отвергает возможности такого общения, но при этом по линии администраций президента — офис президента Украины и администрация президента России — пока [стороны] далеки от того, чтобы согласовать какой-то конкретный порядок дня такой возможной встречи", — сказал он.

По словам Пескова, такая встреча до конца года почти невозможна. Потому что общение на таком высоком уровне должно быть хорошо подготовлено" и преследовать определенные цели. Но пока стороны не могут договориться о вопросах, которые бы они хотели обсудить. В частности, Украина хочет поднять на переговорах вопрос Крыма, тогда как в России категорически отказываются это обсуждать.

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Ранее сообщалось, что в Кремле пока не ведут подготовку к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.