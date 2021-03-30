В Кремле обвинили Украину в невыполнении Минских соглашений и договоренностей "нормандской четверки"

Дмитрий Песков Фото из открытых источников

В Кремле заявили, что Украина не выполняет условия Минских соглашений по Донбассу и те договоренности, которых достигла "нормандская четверка" на парижском саммите в 2019 году. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает "РИА Новости".

По мнению Пескова, при президенте Украины Владимире Зеленском не удалось продвинуться в реализации Минского комплекса мер и последующих договоренностей по Донбассу. Также он заявил, что с "нормандским форматом" дела "обстоят плохо". Песков также назвал опасной позицию Киева о невозможности выполнить Минские соглашения и необходимости принятия новых документов.



"Здесь, наверное, вряд ли стоит усложнять ситуацию. Есть Минский комплекс мер, под которым стоят подписи президента России, президента Франции, канцлера ФРГ и президента Украины. А также он завизирован главами двух самопровозглашенных республик. И после этого этот документ был формализован и распространен в качестве документа ООН. Именно этот документ является до сих пор единственной основой для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины", - сказал Песков.

По его словам, в документе обозначена четкая последовательность выполнения конкретных мер для урегулирования ситуации.

"Важен и набор мер, их содержательная сторона, суть предпринимаемых действий, и последовательность предпринимаемых действий. Не нужно ничего усложнять. Нужно просто посмотреть и перечитать этот документ, чтобы увидеть, что, к сожалению, Киев их не выполнил. Также был документ, который был подписан по итогам парижских переговоров. То же самое — большая часть договоренностей выполнена не была", - заявил Песков.