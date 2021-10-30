В конце ноября Разумкова могут лишить депутатского мандата, - нардеп

Соответствующее решение будет приниматься на съезде партии "Слуга народа"

"Это решение действительно не принимает парламентская фракция, потому что у нас даже во фракции есть люди, например, которые не входят в партию. Съезд партии - это высший орган, и в его компетенции принимать такие решения. Однако, партия ни к одному депутату всех уровней еще не применяла процедуры лишения мандата. Поэтому это может быть прецедент", - рассказала парламентарий.

Также она добавила, что съезд партии "Слуга народа" запланирован на конец ноября.

"Но я не знаю, есть ли этот вопрос на повестке дня съезда. Мы, наверное, еще будем наблюдать, как развиваются события", - отметила Кравчук.

Кроме того, нардеп объяснила, почему сначала поднимали вопрос о снятии Разумкова с должности спикера парламента, а теперь и о лишении его мандата.

"Мы шли в политику от Владимира Зеленского, от президента. И когда кто-то начинает свой автономный политический путь, то вообще это нормально. У нас рабства нет, никто никого не заковал в кандалы. Но было бы правильно, знаете, как говорят, входить в историю за свой счет", - резюмировала она.

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Напомним, 7 октября парламент уволил Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады Украины. За соответствующее решение проголосовали 284 народных избранника. Оппозиционные партии поблагодарили Разумкова за работу, за то, что пытался прислушаться к всех фракций и не дал "свергнуть парламентаризм".

После этого политик рассказал, есть ли у него президентские амбиции.

"Раньше говорили - из главы Рады никто не становился президентом. Но этот предохранитель мы сегодня убрали", - сказал он.

В свою очередь, лидер политической фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Разумков может лишиться депутатского мандата в случае, если он не будет выполнять обещания из предвыборной программы партии.