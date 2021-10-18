В команде Зеленского оценили возможности досрочных выборов президента

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Очередные выборы назначены на 31 марта 2024 года, после парламентских

В команде главы государства Владимира Зеленского оценили возможность досрочных выборов президента в Украине. Об этом говорилось в материале "РБК-Украина".

Как отмечается, дата очередных выборов президента - 31 марта 2024 года, то есть после парламентских.

Однако в украинских политических реалиях гораздо выгоднее провести парламентские выборы после выборов главы государства, на волне успеха победителя.

"Досрочные выборы нужны, когда есть какой-то кризис, который можно решить только таким путем. Сейчас таких кризисов нет, досрочные президентские выборы просто нецелесообразны", - отметили в Офисе президента.

В то же время Избирательный кодекс прямо запрещает президенту, чьи полномочия досрочно прекратились, идти на следующие выборы.

"Если мы начнем эту норму менять, то абсолютно каждый догадается, что мы задумали", - пояснил источник издания.

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Напомним, что ранее Верховная Рада назначила в двух населенных пунктах внеочередные выборы городского и сельского глав. Они состоятся 27 марта 2022 года.

А согласно подсчетам голосов на парламентских выборах в Чехии, правящая партия действующего премьера Андрея Бабиша потерпела поражение. Так, либеральные партии должны сформировать новое правительство, а коммунисты впервые остались вне парламента.