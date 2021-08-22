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В Киеве продолжается встреча Меркель и Зеленского

Встреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в Мариинском дворце Офис президента

Политики проведут встречу в формате тет-а-тет

В воскресенье, 22 августа, в Мариинском дворце в Киеве проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщает Офис президента

Согласно сообщению, глава государства поздравил Меркель на крыльце дворца, тогда состоялось представление делегаций.

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Как отмечается, лидеры Украины и Германии проведут переговоры в формате с глазу на глаз, после чего предусмотрена встреча с представителями средств массовой информации и продолжение переговоров в расширенном формате.

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Напомним, накануне визита канцлера Германии Ангелы Меркель президент Владимир Зеленский заявил, что надеется на получение "гарантий" для Украины в споре по "Северному потоку-2".

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