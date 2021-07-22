В Кабмине пояснили, что не так с соглашением Германии и США по "Северному потоку-2"

По словам вице-премьера по вопросам интеграции в ЕС и НАТО, договоренности между двумя странами не дают Украине никаких гарантий

Вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Ольга Стефанишин объяснила, почему Украину не устраивает соглашение между Соединенными Штатами Америки и Германией по "Северного потока-2" . По ее словам, соответствующие договоренности не дают Украине никаких гарантий. Об этом она сказала в эфире "Украина 24" .

"Никаких гарантий Украина не получила. Ни в этом заявлении, ни вне этого заявления. В этом заявлении говорится, что Германия будет поддерживать инициативу "Триморья", к которой Украина и так пытается присоединиться, которая и так существует, поэтому мне не понятна эта поддержка", - отметила Стефанишина.

Она также добавила, что в соглашении речь идет о создании фонда зеленой трансформации, но Украина уже давно ведет по нему переговоры.

"Также анонсируется дополнительная финансовая поддержка и создание фонда зеленой трансформации, по которому мы уже ведем переговоры около полугода. Никаких новых инициатив это заявление не предусматривает, никаких перспектив и безопасностных гарантов, в частности относительно членства в НАТО, мы не получили", - резюмировала вице-премьер.

Напомним, вчера, 21 июля, США и Германия объявили о сделке, которая позволит запустить российский газопровод "Северный поток-2".

Если говорить об Украине, то в тексте документа прописано, что правительство Германии будет оказывать давление на Европейский Союз для введения дополнительных санкций в случае, если Российская Федерация попытается использовать энергию как оружие или совершить новые агрессивные действия против Украины. В частности, санкции введут для ограничения российского экспорта в Европу в энергетическом секторе, включая газ.

Кроме того, Германия обязалась помочь Украине с урегулированием конфликта на востоке Украины для запуска российского газопровода "Северный поток-2". В частности, Берлин пообещал активизировать переговоры в "нормандском формате".