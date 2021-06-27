В Кабмине анонсировали введение пяти безвизов с Евросоюзом

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Первый могут реализовать уже в ближайшем году

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в течение ближайших нескольких лет Украина планирует договориться с Евросоюзом о пяти безвизовых режимах. Об этом глава Кабмина написал на своей странице в Facebook.

По словам премьера, речь идет о "промышленном безвизе", "авиационном безвизе", "цифровом безвизе", "энергетическом безвизе" и "таможенном безвизе".

Как объяснил Шмыгаль, "промисловий безвиз" (соглашение АСАА) – это определение украинской системы технического регулирования и оценки соответствия на уровне с европейской. Это позволяет производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя. Подписание этого безвиза может состояться в ближайший год.

"Авиационный безвиз" (соглашение об Общем авиационном пространстве) предусматривает либерализацию допуска авиакомпаний на внутренние рынки. То есть украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС и европейские компании зайдут в Украину.

"Поэтому конкуренция будет способствовать снижению цен на авиабилеты. Рынок авиаперевозок станет конкурентным, открытым и прозрачным. Есть все надежды, что это соглашение также будет подписано уже в этом году", - отметил глава правительства.

"Таможенный безвиз" означает присоединение к Конвенции о процедуре общего транзита и соответственно полноценный запуск системы NCTS.

"За этими сроками стоит крайне важная и фундаментальная реформа: обмен таможенными данными между Украиной и странами Европы. А это означает уменьшение пространства для мошенничества по таможенной стоимости, а также упрощение работы таможни для белого бизнеса", - растолковал Шмыгаль.

Он также уточнил, что в марте этого года Гостаможслужба начала этап национального применение NCTS, а уже в 2022 году Украина может начать процесс присоединения к Конвенции о процедуре общего транзита.

"Энергетический безвиз" с ЕС - это отделение от энергосистемы с Беларусью и Россией и присоединение к европейской энергосети ENTSO-E. В таком случае рынок станет более конкурентным и прозрачным. В планах такое присоединение состоится уже в 2023 году.

"Цифровой безвиз" или присоединения к цифровому рынку ЕС. По словам Шмыгаля, положительный эффект от присоединения к этому рынку эксперты оценивают в несколько миллиардов долларов для экономики Украины.

"Электронная коммерция, телекоммуникации, цифровые услуги. Все это часть Цифрового рынка ЕС и мы активно готовимся, чтобы стать его частью. В 2020 году Минцифрой была разработана дорожная карта интеграции к такому рынку", - отметил чиновник.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины и Всемирный банк заключили сделку на сумму 350 млн долларов.