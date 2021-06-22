В июле Зеленский по приглашению Меркель посетит Германию

Ангела Меркель и Владимир Зеленский EPA

Зеленский посетит Германию 12 июля

Канцлер Германии Ангела Меркель приглашает президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. На встрече могут обсудить двусторонние отношения и мирное урегулирование на Донбассе. Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам разговора лидеров двух государств.

Как отмечается, Зеленский и Меркель отметили особенности сегодняшней даты - Дня скорби и памяти жертв войны в Украине, отметив важность исторической ответственности за преступления нацизма.

"Наш разговор проходит в особую дату. Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись. Со своей стороны, федеральный канцлер пригласила главу украинского государства осуществить в ближайшее время визит в Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процессу мирного урегулирования на Донбассе", - говорится в сообщении.

Зеленский заявил, что посетит Германию 12 июля.

"Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и сотрудничеству", - написал он.

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Напомним, ранее мы писали, что канцлер Германии Ангела Меркель собирается совершить поездку в Вашингтон, чтобы решить с США проблемы вокруг строительства "Северного потока-2".

Как сообщалось ранее, советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейкоб Салливан и внешнеполитический советник канцлера Германии Ян Геккер на переговорах в Вашингтоне обсудили строительство газопровода "Северный поток-2", а также затронули вопросы Украины и России.