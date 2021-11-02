Довыборы в Раду: В Херсонской области назвали победителя гонки

AFP

Избранный нардеп получил почти две трети голосов, тогда как у следующего по рейтингу кандидата менее 15% голосов

В одномандатном избирательном округе №184 в Херсонской области на довыборах в Верховную Раду победил кандидат от партии "Слуга народа" Сергей козырь. Об этом свидетельствуют данные электронных протоколов УИК на сайте Центризбиркома.

Известно, что кандидат от партии "Слуга народа" Сергей Козырь набрал 64,38% голосов, на втором месте – выдвиженец "Европейской солидарности" Игорь Иосипенко (14,33%), на третьем – кандидат от "Национальной платформы" Екатерина Одарченко (5,81%).

Теперь окружная избирательная комиссия должна предоставить ЦИК оригинал протокола об итогах выборов с мокрыми печатями.

Также в ОИО №197 (Черкасская область) по состоянию на 11:30 подсчитано 92,19% е-протоколов участковых избиркомов, согласно которым лидирует кандидат от "Слуги народа" Виталий Войцеховский (46,82%), после него - самовыдвиженец Влад Голуб (25,97%) и кандидат от "ВО Свобода" Андрей Ильенко (9,31%).

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