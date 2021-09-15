В Харькове открылась приёмная Молодежного крыла ОПЗЖ

Оппозиционная платформа - За жизнь | Молодежное крыло

В Харькове представители Молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!" открыли первую в Украине приёмную для граждан, передает пресс-служба организации.

В торжественном мероприятии также приняли участие народные депутаты от партии ОПЗЖ и депутаты местных советов.

Приёмная находится по адресу переулок Мясной, 1. В первый же день партийцы приняли с десяток обращений от граждан и запустили работу.

"К сожалению, государство совершенно не занимается молодёжью. У молодых людей, в большинстве случаев нет понимания, что им делать после учёбы. Куда идти работать, чем заниматься. Куда направить свой потенциал. У многих проблемы возникают и во время учёбы. А обратиться за помощью им некуда. Наши приёмные нужны для того, чтобы поддерживать в первую очередь молодёжь. У нас есть большая фракция в городском совете, большая фракция в областном совете, мы действительно можем сделать жизнь харьковчан лучше. Мы будем организацией, которая коммуницирует партию с людьми. Конечно, с уклоном на молодёжь", – рассказал руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.

Открытие приёмных Молодежного крыла сейчас просто необходимо, потому что к политической силе присоединяется все большее количество молодёжи, рассказывает народный депутат от партии ОПЗЖ Валерий Гнатенко.

"Существует такой искусственно созданный миф о том, что партия ОПЗЖ – это партия для более возрастных людей. На самом деле, это не так. И сейчас к нам присоединяется все больше молодёжи. Именно поэтому открываются приёмные Молодежного крыла в разных регионах страны. Люди устали от постоянной вражды", – рассказал народный депутат от партии ОПЗЖ Валерий Гнатенко.

"Эта инициатива последовала от молодых представителей нашей партии. Кто может помочь молодёжи лучше, чем сама молодёжь? Кто знает проблемы современного молодого человека лучше, чем такие же молодые парни и девушки. Уверен, совместными усилиями они смогут многого добиться, а мы их в этом поддержим", – заявил народный депутат от партии ОПЗЖ Юрий Павленко.

Обратиться в приёмную Молодежного крыла ОПЗЖ можно практически с любой проблемой, рассказывает глава харьковской городской организации Молодежного крыла ОПЗЖ Евгений Корсун.

"Мы сотрудничаем с рядом специалистов, практически во всех сферах. При обращении в нашу приёмную – секретарь распределяет обращение к нужному специалисту и в максимально краткие сроки человек получает ответ. Так же, на месте всегда есть штатный юрист, который бесплатно предоставит помощь", – рассказал Корсун.