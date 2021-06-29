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В Госдепе рекомендовали гражданам не путешествовать в Россию

В частности, Госдеп предостерегает от поездок на Северный Кавказ

Госдеп Соединенных Штатов продлил рекомендации для граждан США не путешествовать в Россию. Об этом сообщает Travel.State.Gov.

"Не путешествуйте в Россию из-за терроризма, преследования со стороны российских правительственных служащих безопасности, ограниченные возможности посольства оказывать помощь гражданам США в России и произвольное применение местного законодательства. Просмотрите также возможность поездок через COVID - 19 и связанные с этим ограничения", - говорится в сообщении.

В частности, Госдеп предостерегает от поездок на "Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус, из-за терроризма, похищения людей и риска беспорядков".

Также американцам не рекомендуют путешествовать "в Крым из-за оккупации Россией украинской территории и злоупотреблений со стороны оккупационных властей".

Новости по теме: Госдеп США опубликовал отчет о нарушениях прав человека в Украине

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Российскую Федерацию немедленно прекратить оккупацию Крыма и вернуть полный контроль над полуостровом Украине.

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