В годовщину подписания Минского протокола США призвали Россию выполнить свои обязательства

Фото из открытых источников

Америка требует разрешить миссии ОБСЕ проводить наблюдения на украинско-российской границе

Соединенные Штаты Америки сделали заявление в седьмую годовщину подписания Минских договоренностей между Украиной и Россией по урегулированию на Донбассе. США призвали Россию выполнить взятые на себя обязательства. Об этом сообщает посольство США в Киеве.

США требуют, чтобы Россия разрешила миссии ОБСЕ проводить наблюдения на украинско-российской границе и освободила незаконно задержанных лиц.

"Россия должна вывести свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами. Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начатого ею на востоке Украины", - говорится в публикации.

Как известно, в сентябре 2014 года Украина, Россия и ОБСЕ подписали так называемый "Минский протокол" - соглашение о перемирии и урегулировании конфликта на Донбассе. Позже, в феврале стороны подписали новый документ, который определял план выполнения договоренностей.

Новости по теме: В России назвали невозможным желание Зеленского переписать Минские соглашения

Напомним, 56,6% респондентов, опрошенных украинской социологической группой, считают, что выполнение Минских соглашений - в интересах Украины. Респондентам был задан вопрос о том, в интересах ли Украины выполнять Минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе, стоит отказаться от них.