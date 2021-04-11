В Европарламенте призвали к жестким санкциям против России

Европарламент раскритиковал Украину по многим пунктам Фото из открытых источников

В частности, они будут предусматривать замораживание счетов влиятельных лиц и отсоединение от SWIFT

В случае дальнейшей эскалации на границе с Украиной следует пригрозить России замораживанием счетов олигархов и отсоединением страны от международной платежной системы SWIFT. Об этом сообщил председатель фракции консервативной Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер, передает DW.

По его словам, такие меры следует предпринять в случае, если Москва "продолжит курс опасных провокаций".

Кроме этого Вебер считает другим возможным рычагом давления Запада на Кремль газопровод "Северный поток-2", строительство которого еще не завершено.

Также депутат отметил, что Евросоюз и США должны показать, что ждет на российское руководство, если оно продолжит эскалацию ситуации на востоке Украины или введет туда свои войска. По убеждению Вебера, ответ западных стран на такие действия Москвы должен быть "сильным и недвусмысленным".

При этом он сообщил, что исключением не будет и возможная реакция ЕС на ситуацию вокруг критика Кремля - российского политика Алексея Навального, ухудшение здоровья которого, судя по всему, стало результатом умышленных действий российского руководства.

"Путин должен знать цену своим действиям... время дозированных санкций истекло", - пояснил Глава ЕНП.

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Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к предстоящим военным учениям " Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной. В частности, в Брянске и Воронежской области РФ и в оккупированный Крым.

В свою очередь в Кремле отреагировали на слова украинской стороны, отметив, что перемещение российских войск у границы с Украиной не должно беспокоить другие страны, поскольку они передвигаются исключительно по территории РФ для защиты своих границ.

Тем не менее европейское военное командование США решило усилить уровень наблюдения через взимание Россией своих войск к границам Украины.