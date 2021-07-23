В ЕСПЧ официально зарегистрировали жалобу РФ против Украины

В списке претензий, которые Москва выдвигает к Киеву - десять пунктов

Межгосударственная жалоба РФ против Украины официально зарегистрирована в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Иван Лищина в своем Facebook

"Мы дождались российского заявления против Украины. Суд присвоил ей номер 36958/21. Из важного: Суд отказал в применении обеспечительных мер по Правилу 39 Регламету. Как говорится на северном языке "что и требовалось доказать".

Из забавного: заявление подано на русском языке. Я не шучу! There's no love lost между нами и российским Минюстом, но они хотя бы были профессионалами", - проинформировал замминистра.

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