В ЕС заговорили о новой "рекомендации" для Украины для сохранения безвиза

Выполнение этой рекомендации будет означать введение визового режима с дружественными для Украины странами

Во время безвизового мониторинга ЕС выдвинул в Украину новую рекомендацию, которой ранее не звучало и которая является неприемлемой для Киева. Об этом говорится в материале "Европейской правды".

"Впервые за время безвизового мониторинга ЕС выдвинул в адрес Украины еще одну "рекомендацию", которой до сих пор не звучало. Евросоюз хочет, чтобы все безвизовые государства со временем "синхронизировали визовую политику с европейской" - говорится в статье.

Как отмечается, для Украины это совершенно неприемлемо.

Это означает, например, потребность ввести визы для Турции или других дружественных к нам стран и Киев не это точно не пойдет.

Однако и ЕС не планирует уступать и сейчас обсуждает, что делать с теми странами, которые уклоняются от выполнения этого требования.

При этом Украина здесь также "попала под раздачу за компанию": это требование адресовано прежде всего Сербии, которая стала точкой въезда в Европу граждан азиатских государств, как-то из Бангладеша, которые затем нелегально направляются в ЕС.

"Но Киев должен поставить этот вопрос ребром. Требования к Сербии не должны становиться условием сохранения безвізу для нас. ЕС не должен менять правила во время игры. Есть надежда, что правительство и президент поднимут эту тему также во время саммита Украина-ЕС, который состоится меньше чем через две недели", - отмечается в статье.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в течение ближайших нескольких лет Украина планирует договориться с Евросоюзом о пяти безвизовых режимах.