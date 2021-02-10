В ЕС рассказали, что тормозит реформы в Украине

Жозеп Боррель Фото из открытых источников

Дипломат подчеркнул необходимость создания условий, чтобы НАБУ было полностью независимым

Процесс реформ в Украине тормозит широко распространенная коррупция. Об этом заявил Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает "Интерфакс-Украина".

Дипломат подчеркнул необходимость создания условий, чтобы НАБУ было полностью независимым.

"Я разделяю вашу (докладчика Микаэля Галера - ред.) оценку о том, что, "несмотря на заметный прогресс, широко распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине". Ее ключевые институты должны иметь сильное и независимое руководство и иметь возможность выполнять свою работу без политического, экономического или иного вмешательства.

Это необходимо остановить, и для этого жизненно важно, чтобы Национальное антикоррупционное бюро было полностью независимым. За прошедшие годы Бюро показало свою эффективность и принесло ощутимые результаты. Борьба с коррупцией - ключевое условие макрофинансовой поддержки ЕС", - сказал Боррель.

В то же время он напомнил, что с самого начала вооруженного конфликта на Донбассе и оккупации Крыма вмешательство России было направлено на дестабилизацию, разделение и ослабление Украины. Именно поэтому, по его словам, все политические фракции должны быть ориентированы на реформы.

"Мы настоятельно призываем все политические фракции, ориентированные на реформы, собраться вместе и дать четкий сигнал о решимости сделать свой путь реформ необратимым. Это будет одно из основных посланий, которые я передам завтра премьер-министру Шмыгалю. ЕС помогает Украине создавать правильные условия для процветания и мира. Украина имеет нашу поддержку: политическую, финансовую и техническую", - добавил Боррель.

Вместе с тем в ЕС отметили, что "последние события в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией показывают, что всеобъемлющая реформа судебной системы давно назрела".

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Напомним, более 80 депутатов Европейского парламента подписали письмо с предложением отправить в отставку высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, поскольку считают его визит в Россию провалом европейской дипломатии.