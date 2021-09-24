В ЕС рассказали, будут ли вводить санкции против украинских олигархов

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано Фото из открытых источников

Соответствующее решение должно быть принято единогласно всеми странами-членами ЕС

Европейский Союз пока что не собирается вводить санкции против украинских олигархов, хотя накануне такую рекомендацию в своем отчете опубликовала Европейская аудиторная палата. Об этом сообщил спикер Еврокомиссии Петер Стано в Брюсселе.

"Борьба с коррупцией в первую очередь в интересах Украины. Правительство и президент Зеленский знают, что это их обязательство, это то, что мы регулярно обсуждаем. И не обязательно говорить о санкциях, потому что мы имеем очень сильный инструмент - соглашение об ассоциации", - сказал он.

Стано отметил, что в рамках соглашения об ассоциации Украина и ЕС обсуждают все проблемы и вызовы, которые возникают, в том числе и борьбу с феноменом роста влияния олигархов.

"Санкции только один из инструментов, который может быть использован в такой ситуации", - заявил спикер Еврокомиссии, добавив, что для введения ограничений требуется согласие всех стран-членов ЕС.

Он также пояснил, что решение о введении санкций должно быть принято единогласно всеми странами-членами ЕС.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599. Законопроект поддержали 279 парламентариев.