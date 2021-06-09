В ЕС объяснили решение суда о снятии санкций против Януковича и его сына

Бывший президент Украины Виктор Янукович Фото из открытых источников

Санкции против Януковичей, которые заключаются в замораживании активов, продолжают действовать

В Европейском Союзе подтвердили отмену старых санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Однако добавили, что действующие санкции против них, которые заключаются в замораживании активов, продолжают действовать. Об этом заявил на брифинге представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

По его словам, действующие санкции продолжают действовать до 6 марта 2022 года и традиционно, до того времени, как срок действия ограничений истекает, Совет ЕС ежегодно принимает решение, продлевать их или нет.

"Они остаются под действием ограничительных мер на основании нормативно-правового акта, одобренного в марте 2021 года", - сказал Стано.

Он также добавил, что любое обновление потребует консенсуса всех стран-членов. Но не ответил на вопрос, какие последствия это решение может иметь для санкционных режимов Евросоюза.

"Мы приняли решение во внимание, но его и его последствия анализирует Совет ЕС", - подчеркнул Стано.

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Напомним, ранее мы писали, что суд ЕС впервые снял старые санкции с беглого президента Виктора Януковича и его сына. Последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия.

Также, в прошлом году суд Европейского Союза отменил решение о наложении санкций на бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.