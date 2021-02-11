В ЕС назвали главную реформу, на которой должна сконцентрироваться Украина
Основная задача для украинской власти – судебная реформа
Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал судебную реформу основной задачей для украинской власти. Об этом он заявил после заседания Совета ассоциации ЕС-Украина, передает "Европейской правды".
"Если бы мне надо было выбрать одну самую важную, я бы указал на судебную реформу. Это – мать всех реформ. Вы не можете делать вид, что имеете верховенство права, права человека без независимой судебной системы. Это – краеугольный камень демократической страны", – сказал Боррель.
Он добавил, что есть три основные причины, по которым стоит провести судебную реформу:
- фундаментальный элемент хорошо функционирующей демократии;
- важнейший инструмент против коррупции;
- это то, что нужно украинцам.
"Независимые суды и разделение ветвей власти. Без этого трудно бороться с коррупцией или с другими проблемами. Я знаю, как это тяжело, но это необходимо", – добавил он.
Ранее сообщалось, что в Украине планируют в этом году начать глобальное реформирование судебной системы. Сейчас разрабатывается и согласовывается соответствующая стратегия.