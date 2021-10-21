В Днепре открылась приёмная Молодежного Крыла ОПЗЖ

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В Днепре представители Молодежного Крыла партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" открыли уже вторую в Украине приёмную для граждан.

В торжественном мероприятии так же приняли участие депутаты местных советов и представители Молодежного Крыла из других областей.

Приёмная находится по адресу Сичеславская Набережная, 33. В первый же день партийцы провели круглый стол с молодёжью, обозначив основные направления работы и развития организации.

"Мы сегодня открыли уже вторую приёмную. Первая была в Харькове и количество обращений в первую же неделю нас потрясло. Люди получили место, в которое можно обратиться и где им реально помогут. Обращения в наши приёмные качаются разных сфер, но наши молодые специалисты всегда прикладывают все усилия для реализации этих запросов. Мы – единственная политическая сила, у которой есть своя реальная кузница кадров. У нас есть молодая команда которую нам нужно просто направить в нужное русло. И эта команда пополняется с каждым днем", – рассказал руководитель Молодежного Крыла ОП-ЗЖ Артем Марчевский.

За время существования организации Молодежное Крыло стало связующим звеном для многих молодых людей, некоторые из которых продолжили свой путь в политике, рассказал глава Днепропетровской организации Молодежного Крыла ОП-ЗЖ Дмитрий Музыка.

"Мы имеем желание и возможности менять наш город, область, страну. Мы можем объединять молодых людей и помогать им. В то же время, эти люди помогают нам. Мы создали такой себе хаб для молодежи и продолжаем те традиции, которые у нас сложились. Четвёртый год мы даём реальные результаты, у нас много ребят которые за это время существенно выросли во всех смыслах, получили профессии, многие продолжили партийную деятельность в команде уже региональной организации партии. Ребята, которые к нам пришли 5-6 лет назад – они до сих пор с нами, мы работаем, дружим, помогаем молодёжи развиваться и стараемся быть организацией, которая координирует и сводит активных молодых людей", – заявил он.

Число сторонников партии среди молодёжи растёт, потому что школьники и студенты становятся старше и начинают обращать внимание на то, что происходит в политике. Именно молодёжь знает что и как нужно менять для комфортной жизни в стране – убежден руководитель областной организации партии ОП-ЗЖ Геннадий Гуфман.

"Сегодняшнее мероприятие, сегодняшняя встреча – это для меня еще одно подтверждение того, что неправда когда говорят, что молодежь – не наш электорат. Я и в быту встречаю немало ребят, которые рассказывают о нашей политической силе так, что если бы я не был руководителем областной организации и членом партии “За Жизнь" достаточно давно, то я бы вступил в эту политическую силу. А сегодня, видя ребят, которые пришли сюда, и то с каким настроением они пришли сюда –я понимаю, что они видят сегодня свое будущее вместе с нами. Я абсолютно искренне считают, что наличие правильных взглядов на жизнь и на будущее – это вопрос не возраста. Если нам сегодня говорят, что среди молодежи пока что мало наших сторонников – то это лишь недостаток просветительской работы. Сегодня, вместе с ребятами, уверен, что мы сможем радикально изменить ситуацию. Число наших сторонников в нашем регионе, в нашей стране, среди молодежи, уверен, будет расти", – заявил он.