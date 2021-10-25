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В Днепре активисты Молодежного крыла и депутаты местных советов реконструировали памятник Солдатам-освободителям

Дмитрий Музыка Фото из открытых источников

В Днепре представители Молодежного крыла ОПЗЖ провели реконструкцию памятника Солдатам-освободителям на улице Мильмана.

По случаю 78-й годовщины освобождения города от фашистских захватчиков возле памятника Воинам 152-й Стрелковой дивизии состоялась торжественная церемония возложения цветов. Все присутствующие минутой молчания почтили память погибших во время освобождения города.

"Реконструкция монумента проходила совместно с депутатами нашей области в рамках программы "Толока памяти", которую инициировал Геннадий Гуфман. Мы восстановили этот монумент и возложили цветы вместе с ветеранами, детьми войны. Если мы не будем чтить память – человечество не будет помнить об этих страшных событиях, о той страшной жертве, которую понесла наша страна в борьбе с оккупантами. Мы собрались и восстановили, чтобы дети видели, помнили о Великой Отечественной Войне. И мы будем продолжать поддерживать это место в ухоженном виде", — заявил Музыка.

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