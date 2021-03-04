Двойное гражданство: Зеленский ввел в действие решение СНБО об угрозах нацбезопасности

Кабмин, ЦИК и СБУ должны в двухмесячный срок провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам двойного гражданства

Согласно сообщению, этим решением предусмотрено, что Кабмин вместе с Центральной избирательной комиссией и Службой безопасности Украины должны в двухмесячный срок провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины относительно вопросов, связанных с двойным гражданством.

Им необходимо установить наличие или отсутствие правовой определенности запрета гражданам Украины, которые имеют гражданство иностранного государства, занимать определенные государственные и политические должности или выполнять функции государства или местного самоуправления.

"По результатам такого анализа правительство должно в шестимесячный срок внести на рассмотрение Верховной Рады проекты законов, которые бы предусматривали запрет гражданам Украины, которые имеют гражданство (подданство) иностранного государства или подали документы (проходят процедуру) для приобретения иностранного гражданства, претендовать на выполнение функций государства или местного самоуправления; претендовать на занятие руководящих должностей на стратегических объектах государственной собственности; иметь допуск к государственной тайне; быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах; быть членом политической партии.

Также необходимо разработать и подать на рассмотрение парламента порядок подтверждения отказа и выхода из гражданства (подданства) иностранного государства для граждан Украины, которые претендуют на вышеупомянутые позиции", - сообщили в ОПУ.

Кроме того, на законодательном уровне должен быть предусмотрен порядок представления гражданами деклараций о приобретении иностранного гражданства. Для жителей временно оккупированных территорий этот порядок будет вводиться в действие только после восстановления территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя возможность принятия закона по урегулированию ситуации двойного гражданства в Украине, заявил, что реальные шансы на это есть.